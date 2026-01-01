محافظ الطائف يدشّن مسابقة القرآن الكريم "بالقرآن نسمو 2"

دشّن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم مسابقة القرآن الكريم "بالقرآن نسمو 2"، التي تنفذها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه، دعمًا لبرامج العناية بكتاب الله، وتشجيع حفظه، وترسيخ القيم القرآنية في المجتمع.
وتهدف المسابقة إلى تحفيز مختلف الفئات على الإقبال على حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وتعزيز الارتباط به، ضمن برامج الجمعية التعليمية والتربوية الهادفة إلى خدمة القرآن وأهله.
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه، مسفر الجعيد، شكره لسمو محافظ الطائف على دعمه ورعايته للمسابقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جهود الجمعية وتحقيق رسالتها في خدمة كتاب الله، وتنمية القيم الإسلامية في المجتمع.