محافظ الطائف يدشّن مسابقة القرآن الكريم "بالقرآن نسمو 2"

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه، مسفر الجعيد، شكره لسمو محافظ الطائف على دعمه ورعايته للمسابقة، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جهود الجمعية وتحقيق رسالتها في خدمة كتاب الله، وتنمية القيم الإسلامية في المجتمع.