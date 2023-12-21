"التميمي" يتفقد عمل المنشآت الصحية في "وادي الدواسر" و"السليل العام"

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، اليوم الخميس، مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى السليل العام، وعددًا من المراكز الصحية، والتي رافقه خلالها قيادات التجمع.
ودشن "التميمي" خلال جولته التفقدية، مركز الرعاية العاجلة في مستشفى وادي الدواسر العام، إحدى مبادرات نموذج الرعاية الصحية الحديث.
ويحتوي المركز على أربع عيادات تعمل على تقديم مختلف الخدمات الصحية الطارئة بجودة وكفاءة عالية، مما يخفف الضغط على قسم الطوارئ. ودشن "التميمي"، مشروع تطوير قسم المناظير بالمستشفى.
كما احتفى بأبطال التطوع الصحي بالمحافظة، مشيدًا بإسهاماتهم العظيمة في تعزيز التكاتف المجتمعي ورفع مستوى الخدمات الصحية، خلال زيارته معرض "منجزات التطوع لعام 2023".
واختتم "التميمي"، الزيارة بلقاء مفتوح مع منسوبي مستشفيي "وادي الدواسر" و"السليل"؛ تناول آلية رفع جودة الرعاية الصحية، والتي ستكون أيسر وأكثر نجاحًا بمجهود كل منسوبي "التجمع الأول" وتكاتفهم من أطباء وممارسين صحيين وكوادر إدارية، من خلال العمل التكاملي بين منشآت التجمع.
يذكر أن زيارة د. صالح التميمي، جاءت ضمن استراتيجية تجمع الرياض الصحي الأول، لمتابعة رحلة التحول المؤسسي، من خلال زيارات ميدانية للمنشآت الصحية داخل العاصمة وخارجها؛ لتنفيذ وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمات الصحية المقدمة.