"التميمي" يتفقد عمل المنشآت الصحية في "وادي الدواسر" و"السليل العام"

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، اليوم الخميس، مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى السليل العام، وعددًا من المراكز الصحية، والتي رافقه خلالها قيادات التجمع.