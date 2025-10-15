محافظ الليث يفتتح مقر "اعتناء" ويدشّن هويتها البصرية

كما دشّن محافظ الليث الهوية البصرية للجمعية، واطّلع على تقرير منجزاتها لعام 2024، والذي تضمّن العديد من الخدمات المقدمة في مركزي غميقة وصلاق، من أبرزها توزيع أكثر من 3.5 ملايين عبوة ماء، وتنفيذ أكثر من 2300 خدمة للعناية بالمساجد، شملت استبدال السجاد، وصيانة الأبواب، والإنارة، والصوتيات، والمصليات المتنقلة، وتعبئة الخزانات، واستبدال مضخات المياه، والعزل المائي، والتنظيف الشامل، والصيانة الطارئة، إلى جانب توفير أجهزة تكييف وثلاجات ومباخر وتعطير، وتسهيل الوصول لذوي الإعاقة.