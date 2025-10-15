محافظ الليث يفتتح مقر "اعتناء" ويدشّن هويتها البصرية

في خطوة لافتة، افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، مقر جمعية "اعتناء" للعناية بالمساجد بمركز غميقة، وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع غير الربحي.
واستمع "الزهراني" إلى شرحٍ قدّمه رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن محمد الجبيري، عن تجهيزات المقر الجديد، كما شاهد عرضًا مرئيًا تناول مشاريع الجمعية وأهدافها وبرامجها التي تُعنى بعمارة بيوت الله، وتعظيمها، والعناية بها من حيث البناء والترميم والنظافة والصيانة، بما يُسهم في تهيئتها للمصلين.
وتُعد "اعتناء" أول جمعية من نوعها في محافظة الليث تُعنى بالعناية بالمساجد، وتهدف إلى سدّ احتياج المنطقة من بناء المساجد والمصليات المؤقتة والدائمة، وإنشاء الجوامع النموذجية، وصيانتها وترميمها، وتأمين أدوات الأمن والسلامة، والتقنيات المساعدة لتبليغ العلم الشرعي، بالإضافة إلى توفير احتياجاتها من السجاد، وأجهزة التكييف، والعطور، وغيرها.
كما دشّن محافظ الليث الهوية البصرية للجمعية، واطّلع على تقرير منجزاتها لعام 2024، والذي تضمّن العديد من الخدمات المقدمة في مركزي غميقة وصلاق، من أبرزها توزيع أكثر من 3.5 ملايين عبوة ماء، وتنفيذ أكثر من 2300 خدمة للعناية بالمساجد، شملت استبدال السجاد، وصيانة الأبواب، والإنارة، والصوتيات، والمصليات المتنقلة، وتعبئة الخزانات، واستبدال مضخات المياه، والعزل المائي، والتنظيف الشامل، والصيانة الطارئة، إلى جانب توفير أجهزة تكييف وثلاجات ومباخر وتعطير، وتسهيل الوصول لذوي الإعاقة.
وتسعى الجمعية في برامجها المستقبلية إلى إعادة بناء المساجد الشعبية، وتوفير الموارد اللازمة للعناية بها، والعمل على تهيئتها وأنسنتها، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاهتمام ببيوت الله، وتفعيل دور المتطوعين في هذا المجال.
واختتم الحفل بتكريم عددٍ من القطاعات الداعمة والمانحين، حيث نوّه محافظ الليث بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– لبيوت الله، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاع غير الربحي والجهات الداعمة؛ لتعظيم الأثر ورفع جودة المخرجات.