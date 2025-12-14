في حلقته الـ100.. "بناء" بإذاعة جدة يناقش دور الإعلام في مواجهة التحديات المعاصرة

ناقش برنامج "بناء"، الذي تبثه إذاعة جدة، من إعداد وتقديم الإعلامي ضيف الله الحربي، في حلقته الـ100 التي جاءت بعنوان "بناء الوعي في ظل التحديات المعاصرة"، دور الإعلام في ترسيخ الوعي المجتمعي، مستضيفًا الإعلامي والكاتب الصحفي محمد العواجي، الذي قدّم رؤية معمقة حول مسؤولية الإعلام في المرحلة الراهنة، وأدواره في ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الانتماء، وحماية المجتمع من الانسياق خلف المحتوى المضلل.
وأكد مقدم البرنامج ضيف الله الحربي أن اختيار موضوع الحلقة جاء انطلاقًا من حرص "بناء" على طرح قضايا تمس وعي المجتمع بشكل مباشر، من خلال استضافة المختصين وتقديم محتوى يعزز التفكير النقدي، ويرفع مستوى الوعي تجاه ما يُنشر ويُتداول عبر مختلف المنصات.
وأوضح الحربي أن الحلقة هدفت إلى إبراز دور الإعلام في تحصين المجتمع معرفيًا وفكريًا، والتأكيد على أهمية تكامل أدوار الإعلاميين والمؤسسات والأفراد في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن بناء الوعي مسؤولية جماعية تتطلب خطابًا إعلاميًا متزنًا ملتزمًا بالقيم المهنية والوطنية.
من جانبه، أشار الإعلامي محمد العواجي إلى أن الإعلام لم يعد ناقلًا للخبر فحسب، بل أصبح شريكًا في صناعة الرأي العام، ورفع الوعي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي المفتوح، حيث ترويج الشائعات والمعلومات غير المنضبطة يتطلب وعيًا مجتمعيًا يبدأ من الفرد، ويشمل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وينتهي بالإعلام المهني الذي يتحمل مسؤولية التوضيح والتصحيح.
وأشاد العواجي بجهود هيئة تنظيم الإعلام في ضبط المحتوى وحماية المجتمع، مشددًا على أن تكامل الأدوار المؤسسية والفردية يمثل ركيزة لنجاح المنظومة، وأن الإعلامي الواعي يمكنه دعم الرسائل التوعوية عبر الالتزام بالأنظمة وتعزيز ثقافة المسؤولية.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الإعلام التوعوي، لفت العواجي إلى سرعة تدفق المعلومات، وتعدد المنصات، وضعف الوعي الإعلامي، إضافة إلى التركيز على الجذب دون المضمون. ودعا إلى تطوير الخطاب الإعلامي، ورفع كفاءة الكوادر، وترسيخ مبدأ الإعلام المسؤول.
واختتم العواجي حديثه بالتأكيد على أن الإعلام ركيزة أساسية في بناء المجتمع ومواجهة التحديات، مشددًا على أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار الحوار والتكامل بين الإعلام والمؤسسات والجمهور.