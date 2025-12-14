في حلقته الـ100.. "بناء" بإذاعة جدة يناقش دور الإعلام في مواجهة التحديات المعاصرة

من جانبه، أشار الإعلامي محمد العواجي إلى أن الإعلام لم يعد ناقلًا للخبر فحسب، بل أصبح شريكًا في صناعة الرأي العام، ورفع الوعي، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي المفتوح، حيث ترويج الشائعات والمعلومات غير المنضبطة يتطلب وعيًا مجتمعيًا يبدأ من الفرد، ويشمل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وينتهي بالإعلام المهني الذي يتحمل مسؤولية التوضيح والتصحيح.