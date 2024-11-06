برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يشارك في معرض الصين الدولي للاستيراد 2024

وأوضح مدير الاتصال المؤسسـي في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية عبدالمجيد الشهري، أن مشاركة الشركات جاءت تحت تنظيم "البرنامج الوطني"، وبالتعاون مع عدة جهات حكومية مثل: "المركز الوطني للنخيل والتمور، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وحضور عشر شركات سعودية يمثلون قطاع الأسماك والدواجن والحليب ومشتقاته والتمور، وتهدف هذه المشاركة إلى دعم شركات القطاع الخاص في تسويق المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية ذات الأولوية، مثل السوق الصيني، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادل التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، مما يُسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة.