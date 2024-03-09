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الهلال الأحمر بجدة يشارك بـ9 فرق إسعافية في سباقات "الفورمولا 1" بكورنيش جدة
في إطار تأدية الهيئة لدورها بالتكامل مع جميع القطاعات المنظمة والمشاركة
شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، والتي استمرت ثلاثة أيام، واختتمت فعاليّاتها اليوم لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية، على حلبة كورنيش جدة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئة خصصت لهذا الحدث العالمي 9 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها مزوّدة بأحدث التقنيات الطبية بالإضافة إلى 6 فرق إسعافية راجلة، فضلاً عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكّم لإدارة الحالات الإسعافية؛ لتغطية جميع المواقع المخصصة للسباق.
وتأتي المشاركة في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة بالتكامل مع جميع القطاعات المنظمة والمشاركة في مثل تلك الأحداث الرياضية والمناسبات الوطنية؛ بهدف إنجاحها وتقديم سائر الخدمات الإسعافية والطبية اللازمة.