الهلال الأحمر بجدة يشارك بـ9 فرق إسعافية في سباقات "الفورمولا 1" بكورنيش جدة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئة خصصت لهذا الحدث العالمي 9 فرق إسعافية بكامل تجهيزاتها مزوّدة بأحدث التقنيات الطبية بالإضافة إلى 6 فرق إسعافية راجلة، فضلاً عن تخصيص غرفة للعمليات والتحكّم لإدارة الحالات الإسعافية؛ لتغطية جميع المواقع المخصصة للسباق.