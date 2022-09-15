"بيئة مكة" تتيح فرصًا تطوعية لفعاليات اليوم الوطني 92

بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، استعداداته للاحتفال باليوم الوطني 92، الذي يصادف الجمعة 27 صفر 1444هـ، تحت شعار "هي لنا دار".
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة في تنفيذ العديد من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، وإبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.
إلى جانب تأكيد مضامين القيم النبيلة في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى الجميع، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وقال "الغامدي": إن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أتاح إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.
وقد بدأت اليوم الخميس، أولى فعاليات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، بمناسبة اليوم الوطني.
ونظمت مبادرة التوعية البيئيّة، والتي تعدّ جزءًا من برنامج التحوّل الوطني فعاليات عدة في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة من 1 ظهرًا حتى 11 مساءً، بعنوان "وطنٌ أخضر"؛ لنشر الوعي البيئي للأطفال من خلال الأساليب الملائمة لهم كالألعاب والأنشطة التفاعليّة، وأنشطة تُعنى بالبدائل والاختيارات الصديقة للبيئة، مما يُسهم في زيادة الوعي بالمكوّنات والموارد البيئيّة المختلفة وطرق التعامل معها بشكلٍ صحيح لتبقى آمنةً ومستدامة.
من جهتها أوضحت مديرة مبادرة التوعية البيئيّة آلاء لبني، أن الجهود مستمرة في نشر الوعي البيئي للمجتمع بكل فئاته وأطيافه المتعّددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الحملات والفعاليّات الميدانيّة المختلفة؛ للحفاظ على مكوّنات بيئتنا المختلفة وتحقيق الاستدامة البيئيّة.
يذكر أن هناك خططًا عديدة ستنفذها الوزارة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني.