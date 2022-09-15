"بيئة مكة" تتيح فرصًا تطوعية لفعاليات اليوم الوطني 92

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة في تنفيذ العديد من الفعاليات احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، وإبرازًا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.