في غضون ٣ أشهر … "إعلامي" يؤهل 20 متدربًا لسوق العمل

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية "إعلامي" الأستاذ "عبدالمجيد المهنا" في تصريح لـ(سبق): "سعدنا كثيرًا بتنفيذ هذا المشروع الإعلامـي، ونسأل الله أن يؤتي ثماره المرجوة، وأن يديم أثره ويبقي نفعه على كل المستفيدين منه، وقد خرجنا بتوفيق الله عددًا من الكوادر الإعلامية المؤهلة التي تعي مسؤولياتها والتزاماتها تجاه المجتمع".