في غضون ٣ أشهر … "إعلامي" يؤهل 20 متدربًا لسوق العمل

اختتمت جمعية "إعلامي" برنامجها "التدريب المنتهي بالإنتاج"، والذي اهتم بتدريب وتأهيل 20 شخصًا، في مجال الإنتـاج والإعلام المرئي، بشكل متكامل واحترافـي، مرورًا بجميع المراحل اللازمة للوصول إلى النتائج المرصودة ليكون الإعلامي مؤهلًا للعمل في أي موقع بشكل احترافي.
وأقامت الجمعية حفلاً من أجل الاحتفاء بانتهاء التجربة التنموية، حيث شمل البرنامج جلسات تدريب حضورية داخـل إسـتديوهات مختصـة مـع خبراء في هذا المجال، وتم دراسة كافة الاختصاصات الإنتاجية للمواد الإعلامية، بجانب عمل مشـروع تخـرج تطبيقـي، كان عبارة عـن "فيلم قصيـر مـرئـي قيمي"، تحت إشراف ومتابعة من الجهة الفنية التي ستقوم بالتدريب والتأهيل.
واشتركت مؤسسة "عبدالله الراجحي الخيرية" كجهة داعمة في خروج هذا البرنامج للنور، اتباعًا لدورها كمؤسسة مانحـة رائدة، تسعى لتمكين العمل الخيري، وإحـداث الأثـر التنمـوي فـي المملكة العربية السعودية، والسير على نهج رؤية المملكة 2030.
وانتهى برنامج "التدريب المنتهي بالإنتاج" تحت عنوان "معسكر صناع الأفلام الثاني" في غضون 3 أشهر في مدينة الرياض، وأقيم على 4 مراحل أساسية، بدأت بالإعلان والتسويق للبرامج، ثم فرز واستقبال الطلبات، مرورًا بالتدريب المتكامل، وانتهاءً بالإنتاج والتمكين.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية "إعلامي" الأستاذ "عبدالمجيد المهنا" في تصريح لـ(سبق): "سعدنا كثيرًا بتنفيذ هذا المشروع الإعلامـي، ونسأل الله أن يؤتي ثماره المرجوة، وأن يديم أثره ويبقي نفعه على كل المستفيدين منه، وقد خرجنا بتوفيق الله عددًا من الكوادر الإعلامية المؤهلة التي تعي مسؤولياتها والتزاماتها تجاه المجتمع".
يذكر أن جمعية "إعلامي" جمعية تسعى لرفع الكفاءة الإعلامية والارتقاء بكيانات القطاع غير الربحي والأفراد المهتمين في الجانب الإعلامي وتقديم الخدمات والبرامج الإعلامية المتميزة.