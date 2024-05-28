"تعليم الطائف" يخصص هاتفًا إرشاديًّا للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في الشؤون التعليمية - إدارة الأداء التعليمي - قسم التوجيه الطلابي؛ هاتفًا إرشاديًّا لتقديم الإرشادات التربوية والنفسية للطلاب والطالبات بفترة الاختبارات.
وفي التفاصيل: تستهدف الإدارةُ من وراء ذلك توجيه الطلاب وأولياء الأمور بفن التعامل الإيجابي مع الاختبارات، وكيفية التغلب على قلق الاختبارات، وفنيات الاستذكار الجيد، وغيرها من المشكلات التربوية والنفسية التي قد تشكّل عائقًا للطالب والطالبة، من خلال نخبة من التربويين المختصين طيلة أيام الاختبارات على الأرقام التالية:
للطلاب/ 0127334026، وللطالبات/ 0534862506.
وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الهاتف الإرشادي يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب وأولياء أمورهم، ولتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدتهم أسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية والإرشادية التي تلامس احتياجاتهم النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات، وصولًا لتحقيق الاستقرار النفسي للطلاب والطالبات.