"الأمر بالمعروف" تشارك بالمصلى المتنقّل في مهرجان "أيامنا الحلوة" بالدرعية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلًا في إدارة التوعية والتوجيه، في مهرجان "أيامنا الحلوة" بمحافظة الدرعية، وذلك بتفعيل المصلّى المتنقّل، وسط حضور كثيف من المصلين، والذي يُعدّ من مهام الرئاسة العامة وفروعها للحثّ على تعظيم شأن الصلاة.
وتأتي هذه المشاركة تنفيذًا لخطّتها التوعوية بتفعيل المصلى في المنطقة، لمرتادي المتنزهات والأماكن العامة، وخدمة المجتمع؛ لتمكينهم من إقامة فريضة الصلاة جماعة في وقتها.
وأكّد مدير عام فرع المنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الجهود تأتي تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحثّ عليها، وتطبيقًا للخطط والأهداف والبرامج التوعوية التي حددتها وكالة التوعية والتوجيه وتنفيذها في الفروع.
وأكد جاهزية المصليات بجميع الخدمات من سجاد ومكان للوضوء وغيره، بمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.