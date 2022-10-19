"الأمر بالمعروف" تشارك بالمصلى المتنقّل في مهرجان "أيامنا الحلوة" بالدرعية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلًا في إدارة التوعية والتوجيه، في مهرجان "أيامنا الحلوة" بمحافظة الدرعية، وذلك بتفعيل المصلّى المتنقّل، وسط حضور كثيف من المصلين، والذي يُعدّ من مهام الرئاسة العامة وفروعها للحثّ على تعظيم شأن الصلاة.