نائب أمير منطقة جازان يتفقد المشروعات التنموية بفيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي

وزار خلال الجولة معرض المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة، الذي يهدف إلى تشجيع المزارعين، وتسليط الضوء على القدرات الزراعية للمحافظة، وإبراز المقومات السياحية، واستغلال منتجاتها الزراعية في تنمية الحركة السياحية الزراعية، والمساهمة في إثراء التجربة السياحية المحلية، وتعزيز الوعي بقيمة المنتجات الزراعية المحلية، وعرض أفضل ما تنتجه المحافظة من محاصيل متنوعة ومميزة.