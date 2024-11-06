نائب أمير منطقة جازان يتفقد المشروعات التنموية بفيفاء ويلتقي المشايخ والأهالي

زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظة فيفاء ؛ متفقدًا المشروعات بالمحافظة، والتقى سموه المشايخ والأهالي، وتجوّل في معرض "خيرات فيفاء" الزراعي.
وفي التفاصيل، قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بجولة تفقدية لمحافظة فيفاء وقف خلالها على أبرز المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في المحافظة.
والتقى نائب أمير منطقة جازان ، مشايخ وأهالي محافظة فيفاء، وذلك في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز في مستهل اللقاء بما تنعم به المملكة من نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في شتى المجالات، بدعم من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى دور المواطن الرئيس والمهم ممثلاً في المشايخ والأهالي في تحقيق الأمن والتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات الخدمية والتنموية كافة.
وأكد أهمية التعاون بين الجميع لتنفيذ خطط التنمية، والمشروعات الخدمية والحيوية المهمة في المنطقة التي تنفذ بمتابعة مباشرة من أمير المنطقة وفق أعلى معايير الجودة، وتذليل كل ما يعيق تنفيذها بالسرعة والدقة المطلوبة وفق الخطط المعدة لذلك.
وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية.
وزار خلال الجولة معرض المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة، الذي يهدف إلى تشجيع المزارعين، وتسليط الضوء على القدرات الزراعية للمحافظة، وإبراز المقومات السياحية، واستغلال منتجاتها الزراعية في تنمية الحركة السياحية الزراعية، والمساهمة في إثراء التجربة السياحية المحلية، وتعزيز الوعي بقيمة المنتجات الزراعية المحلية، وعرض أفضل ما تنتجه المحافظة من محاصيل متنوعة ومميزة.
وتضمن المعرض مشاركة واسعة من المزارعين والأسر المنتجة، بالإضافة إلى عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات والنباتات العطرية، والألبان ومشتقاتها والعسل ومحاصيل الحبوب، والأدوات الزراعية، إلى جانب تنفيذ ورش عمل تدريبية للمزارعين تسعى لتعزيز المعرفة الزراعية وتقنيات الزراعة المستدامة.
وحضر الجولة وزيارة المعرض الزراعي وكيل إمارة منطقة جازان د. عيسى البناوي، ومحافظ محافظة فيفاء م. صالح القحطاني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. محمد آل عطيف.