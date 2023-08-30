أهالي القويعية: لم نستطع الاستفادة من خدمة التجوال المحلي للربط مع الشبكات الأخرى

تسبب تعطل أبراج stc شمال محافظة القويعية وتحديدًا المغذية لقرى الوهيطي والمدارة والدويرة والخيس وسماح في عزل السكان وانقطاعهم عن العالم الخارجي نتيجة انقطاع الاتصال والإنترنت، منذ مغرب يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023م.

وتقع القرى المذكورة أعلاه بالقرب من طريق القويعية الدوادمي المزدوج، والذي يشهد كثافة لعابري الطريق من طلاب وطالبات الجامعات يوميًا مما يجعل ذويهم في قلق وخوف للتواصل معهم عند مرورهم بمكان انقطاع الشبكة، وكذلك عابرو الطريق في المساء أبدوا قلقهم مما يفقدهم التواصل مع رقم الطوارئ المخصص 911 عند طلب أي طارئ لا قدر الله، خصوصًا أن مسافة انقطاع الشبكة والإنترنت على مسافة 25 كيلومترًا تقريبًا.

وتحدث سعد القحطاني لـ"سبق" قائلاً: تقدمت ببلاغ عن طريق الرقم الموحد (900) خلاف مشكلة تغطية برقم البرج، وتم إقفاله والرد بما نصه وصف المعالجة (الشبكة تعمل بشكل جيد) وهي غير متوفرة الشبكة والانترنت منذ 15 يومًا، وأضاف حاولت تصعيد البلاغ لهيئة الاتصالات وكان الرد مباشرة، عزيزي مقدم البلاغ، نعتذر لكم، لا يمكن تقديم بلاغ، حيث تقع المنطقة المحددة خارج نطاق تغطية مقدمي خدمات الاتصالات حاليًا، وأضاف لم نتمكن من الاستفادة من التجوال المحلي، وتواصلنا مع 900 دون حل لتفعيل وتنشيط التجوال المحلي.

وطالب أهالي القرى شركة الاتصالات (STC) بالنظر في الإشكالية والأعطال المتكررة التي تعانيها القرى والعمل على معالجتها سريعًا؛ لتمكين الأهالي من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتجعلهم أكثر تواصلاً مع ذويهم خارج المنطقة.

وعلمت سبق من مصادرها بأن سبب انقطاع الشبكة والإنترنت بسبب عطل في أحد الأبراج المغذية وباشرت فرق الصيانة العمل منذ حينه، دون أن يوضح المصدر مدة الإنجاز والانتهاء.