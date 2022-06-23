55 متدرباً ينهون برنامجي "الخطة التشغيلية والاتصال الفعال" بلجنة الأفلاج

وكانت لجنة الأفلاج قد استهدفت المديرين التنفيذيين بالقطاع الثالث بدورة تدريبية تحت عنوان "10 خطوات عملية في إعداد الخطة التشغيلية" استمرت على مدار ثلاثة أيام قدم خلالها المدرب أحمد الطليحان ورش عمل وتدريب عملي عن أهمية التخطيط وصياغة الرؤية والرسالة وبناء منظومة العمل وصياغة الأهداف الذكية وإعداد جدول الأعمال لفريق العمل وغيرها.