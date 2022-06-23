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55 متدرباً ينهون برنامجي "الخطة التشغيلية والاتصال الفعال" بلجنة الأفلاج
أنهى 55 متدرباً برنامجي "10 خطوات عملية في إعداد الخطة التشغيلية" و"الحوار والاتصال الفعال" الذي نفذته لجنة تنمية الأفلاج على مدار الثلاثة الأيام الماضية.
وكانت لجنة الأفلاج قد استهدفت المديرين التنفيذيين بالقطاع الثالث بدورة تدريبية تحت عنوان "10 خطوات عملية في إعداد الخطة التشغيلية" استمرت على مدار ثلاثة أيام قدم خلالها المدرب أحمد الطليحان ورش عمل وتدريب عملي عن أهمية التخطيط وصياغة الرؤية والرسالة وبناء منظومة العمل وصياغة الأهداف الذكية وإعداد جدول الأعمال لفريق العمل وغيرها.
كما نفذ المدرب سعد آل زعير دورة تدريبية بعنوان "الحوار والاتصال الفعال " استهدف خلالها حراس الأمن في المنشآت الحكومية.