"فيصل بن مشعل" يُكَرّم أمين القصيم لدوره في مزاد الإبل بعنيزة

زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم السبت، موقع أمانة القصيم ممثلة في بلدية عنيزة في مزاد الإبل بمحافظة عنيزة.
وكان في استقبال الأمير الدكتور "فيصل"، أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ورئيس البلدية؛ حيث اطلع على خدمات البلدية بالموقع وركن "الفيصل" ومبادراته.
كما كرم الأمير "فيصل"، أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي؛ لجهود أمانة القصيم في دعم مثل هذه المزادات في التجهيزات وتقديم الخدمات.
وقدم شكره لأمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، على الجهود المبذولة في مزاد الإبل بمحافظة عنيزة، وما نفذته البلدية من أعمال في المزاد حتى اكتملت الأعمال.
يُذكر أن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، قد وجّه بأن ينظم مزاد الإبل بمحافظة عنيزة سنويًّا.
وقال: إن ذلك نظرًا لأهميته والجاهزية العالية للموقع، الذي تحول إلى مدينة متكاملة لدعم اقتصاديات الإبل، والإسهام في تفعيل دور الاستثمار في الإبل، مباركًا انطلاقة مزاد الإبل بمحافظة عنيزة.
وشهد المزاد إتمام العديد من الصفقات لشراء الإبل بمبالغ مليونية؛ حيث يتواجد ملاك الإبل المعروفين والمستثمرين لضم الفرديات والإبل الطيبة المؤهلة للمشاركة بمزاين الإبل بالصياهد والاستثمار فيها.
من جانبه شكر مالك الإبل خالد بن مسير الشمري، أمير منطقة القصيم على رعاية مزاد عنيزة الأول للإبل.
وقال "الشمري": نرفع الشكر لأمير منطقة القصيم الأمير د.فيصل بن مشعل بن سعود، على رعايته للمزاد، وتشريفنا بمقرنا بالمزاد، والاستماع إلى توجيهاته، والسعادة تغمرنا بحضور صحبه الكرام وتشريفنا بمحلنا، وهذا يُعد مصدر اعتزازنا وسعادتنا.