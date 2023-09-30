"فيصل بن مشعل" يُكَرّم أمين القصيم لدوره في مزاد الإبل بعنيزة

وقال: إن ذلك نظرًا لأهميته والجاهزية العالية للموقع، الذي تحول إلى مدينة متكاملة لدعم اقتصاديات الإبل، والإسهام في تفعيل دور الاستثمار في الإبل، مباركًا انطلاقة مزاد الإبل بمحافظة عنيزة.