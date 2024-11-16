لقياس الجاهزية.. الهلال الأحمر بنجران ينفذ فرضية لتفعيل مسار الإصابات الخطيرة

وأكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، محمد بن علي العسيري، أن هذه الفرضيات تُسهم في رفع مستوى الاستعداد والجاهزية لدى الفِرَق الإسعافية والطبية في المنطقة للتعامل مع الحوادث الطارئة، لا قدر الله.