أمين الطائف يوقع اتفاقيتي تعاون مع القطاع غير الربحي لتدريب المستفيدين وذوي الإعاقة

وقع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي اتفاقيتي تعاون مشترك مع القطاع غير الربحي بالمحافظة، تشمل تدريب 20 من أبناء الأسر التي ترعاها والأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت الاتفاقية الأولى التي وقعت مع جمعية العون الخيرية، لتدريب 10 من أبناء الأسر التي ترعاها الجمعية، والاتفاقية الثانية مع جمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، لتدريب 10 من الشباب والفتيات ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث، ودعم الأمانة للجمعيات لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل في خدمة المستفيدين.
ونوه المهندس ناصر الرحيلي بتعزيز التعاون المشترك بين الأمانة والقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن توجه وزارة الشؤون البلدية للإسهام في دعم العمل الخيري وتطويره، مؤكدًا أهمية هذه الشراكات التي تقوم على أساس غير ربحي وفاءً بالمسؤولية الاجتماعية واسهامًا من الأمانة في خدمة المجتمع.
كما التقى أمين الطائف مع فهيد بن جعيري الدوسري، المشرف العام على الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمختصين من الوزارة، بحضور المختصين من الأمانة، وجرى خلال اللقاء بحث خطط عمل المشاركات المجتمعية والجمعيات والبرامج المستقبلية وآليات الدعم والتمكين التي تعزز عمل القطاع غير الربحي، وتم التركيز على أهمية هذا القطاع في تنمية المجتمع وبناء الإنسان وتشجيع العمل التطوعي، وتنمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية وأهمية تعزيز برامج المشاركة المجتمعية.
وشدد أمين الطائف على مواصلة جهود الأمانة لتعزيز خدمات الجمعيات، والعمل المشترك لتطوير الخدمات والدعم والتمكين لتقديم خدمات ذات أثر على المستفيدين، وجرى اطلاع الوفد الوزاري على الفرص التي يمكن إسنادها إلى القطاع كشريك في التشغيل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.