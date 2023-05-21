أمين الطائف يوقع اتفاقيتي تعاون مع القطاع غير الربحي لتدريب المستفيدين وذوي الإعاقة

وقع أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي اتفاقيتي تعاون مشترك مع القطاع غير الربحي بالمحافظة، تشمل تدريب 20 من أبناء الأسر التي ترعاها والأشخاص ذوي الإعاقة، وشملت الاتفاقية الأولى التي وقعت مع جمعية العون الخيرية، لتدريب 10 من أبناء الأسر التي ترعاها الجمعية، والاتفاقية الثانية مع جمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة، لتدريب 10 من الشباب والفتيات ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث، ودعم الأمانة للجمعيات لتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل في خدمة المستفيدين.