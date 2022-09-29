"بلدية أضم" تنظم احتفال المحافظة باليوم الوطني الـ92

وتخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، ثم أوبريت بعنوان "المجد والتاريخ" احتفالًا باليوم الوطني، ولاقى الحفل نجاحًا واستحسانًا من شرائح المجتمع كافة.