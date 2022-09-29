"بلدية أضم" تنظم احتفال المحافظة باليوم الوطني الـ92

أقامت بلدية محافظة أضم بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة، احتفال أهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لليوم الوطني.
بدأ الحفل باستقبال مديري الإدارات الحكومية يتقدمهم محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي والفِرَق المشاركة بمقر الاحتفال بملعب البلدية، والذي تم تجهيزه بالكامل.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، ثم أوبريت بعنوان "المجد والتاريخ" احتفالًا باليوم الوطني، ولاقى الحفل نجاحًا واستحسانًا من شرائح المجتمع كافة.
يُذكر أن بلدية محافظة أضم كانت قد هيأت الشوارع والميادين من خلال تزيينها بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما تم تزيين الشوارع بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالعلم السعودي وأعمدة الإنارة.
وتحرص البلدية على المشاركات المجتمعية مع جميع الجهات الأمنية واللجان الخيرية والتنمية، وتم تخصيص ركن لمستشفى أضم والدفاع المدني والهلال الأحمر والبيئة والمياه والزراعة.