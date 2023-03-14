"أمير القصيم" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية و"مجتمعي"

وبارك أمير القصيم توقيع مذكرة التفاهم، معبّرًا عن شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد على توجيهاتهما الكريمة بتوقيع هذه الاتفاقية؛ مثمنًا لمدير جامعة الأمير محمد بن فهد، وأمين عام مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، جهوده الرائدة والمتميزة في نشاط الجامعة والمؤسسة وتميز تلك المبادرات المجتمعية؛ مشيدًا بمضامين الاتفاقية التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.