"أمير القصيم" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية و"مجتمعي"
شَهِدَ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، ومؤسسة "مجتمعي"، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام مؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية الدكتور عيسى الأنصاري، والمدير التنفيذي لمؤسسة "مجتمعي" المهندس منصور الرسيني.
وبارك أمير القصيم توقيع مذكرة التفاهم، معبّرًا عن شكره وتقديره للأمير محمد بن فهد، والأمير تركي بن محمد بن فهد على توجيهاتهما الكريمة بتوقيع هذه الاتفاقية؛ مثمنًا لمدير جامعة الأمير محمد بن فهد، وأمين عام مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، جهوده الرائدة والمتميزة في نشاط الجامعة والمؤسسة وتميز تلك المبادرات المجتمعية؛ مشيدًا بمضامين الاتفاقية التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات التي تساعد على دعم الجوانب التنموية والإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة في التدريب والتوظيف والإسكان الميسر وتنمية المرأة والبحوث والدراسات الاستشرافية.