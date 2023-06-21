عددهم 200 متدرب.. "تقنية القنفذة" تنفذ برنامج "التدريب التعاوني" للفصل الدراسي الأول 1443هـ

نفذت الكليةُ التقنية بالقنفذة برنامجَ التهيئة للتدريب التعاوني للفصل التدريبي الأول 1443هـ، أحد المقررات التدريبية التي تنفذ بالشراكة بين الكلية وجهات التدريب في القطاع العام والخاص، البرنامج استهدف المشمولين بالتدريب التعاوني المتوقع تخرجهم، وعددهم يقارب 200 متدرب.