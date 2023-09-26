نظمته البلدية.. محافظ محايل يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 93

ونوه بما وصفه بمسيرة وطنية من الإنجاز حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب، وبإنجازاتٍ مميزة يخلّدها التاريخ لهذا الوطن الغالي الذي شرّف الله قيادته بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين، كما يجسد هذا اليوم صوراً من ذكريات المجد وملاحم الشموخ التي صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، ونباهي بوطن يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.