نظمته البلدية.. محافظ محايل يرعى احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 93

رعى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح مساء البارحة احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية والذي نظمته بلدية المحافظة بمسرح حديقة الملك سلمان، بحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز والمشايخ والنواب وجمع كبير من الحضور من مواطنين ومقيمين.
وعبر "القرقاح" في كلمة له عن فرحته بهذا اليوم الوطني المجيد الـ93، الذي يحتفل فيه الوطن بكل فخر واعتزاز بذكرى غالية قبل 93 عاماً بإعلان المملكة العربية السعودية بعد توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود (رحمه الله).
ونوه بما وصفه بمسيرة وطنية من الإنجاز حافلة بالعمل الوطني المخلص الدؤوب، وبإنجازاتٍ مميزة يخلّدها التاريخ لهذا الوطن الغالي الذي شرّف الله قيادته بخدمة دينه واحتضان الحرمين الشريفين، كما يجسد هذا اليوم صوراً من ذكريات المجد وملاحم الشموخ التي صنعها الأجداد وأكمل تشييدها الأحفاد، ونباهي بوطن يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية.
تخلل الحفل الخطابي كلمة الأهالي وعدد من القصائد الشعرية وأوبريت وطني بمشاركة الفرق الشعبية. واختتم الحفل بعدد من العروض الفنية بهذه المناسبة الوطنية عبر أوبريت قدمه الشاعران الحسين بن صمان ومفرح بن صمان.
وصاحب الاحتفال مسيرة وطنية لطلاب مدارس تعليم محايل عسير ومرسم حر ومسابقات وغيرها من الفعاليات.