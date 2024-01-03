"رؤية" لتعزيز القدرات الشخصية تنظّم حفلها الختامي لعام 2023 بالرياض

يُذكَر أنّ جمعية "رؤية" تعتبر من الجمعيات الرائدة والمتميزة في عمل الكثير من المبادرات والدورات والأنشطة الاجتماعية، التي تخدم جميع فئات المجتمع على جميع الاتجاهات والمسارات، ولاقت استحسان الجميع من مسؤولين ومواطنين ومتطوعين، وأصبح يشار لها بالبنان، والكلّ يتهافت ويسارع للانضمام لها كعضو أو متطوع أو داعم.