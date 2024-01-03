"رؤية" لتعزيز القدرات الشخصية تنظّم حفلها الختامي لعام 2023 بالرياض

نظّمت جمعيةُ "رؤية" لتعزيز القدرات الشخصية، حفلَها الختامي لعام 2023، الاثنين الماضي، في قاعة المؤتمرات لأمانة منطقة الرياض، الإدارة العامة للتشغيل والصيانة "بالملز".
جاء ذلك بحضور نائب مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، فيصل بن عبدالله أبو حمود، ووكيل أمانة المنطقة المساعد لتشغيل الطرق المهندس عيد بن حمود السبيعي، وعدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة، والشخصيات العامة، والإعلاميين، وجميع فئات المجتمع.
وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى رئيسُ مجلس الإدارة لجمعية "رؤية" موسى محمد حردي، كلمةً رحّب فيها بالجميع.
وتحدّث نائب رئيس الجمعية علي محمد أمحوس، بكلمة ترحيبية، أوضح فيها دور التطوع وأهميته في المجتمع والتوافق مع رؤية ولي العهد 2030.
كما ألقت المديرُ التنفيذي لجمعية "رؤية" عفاف العصيمي، كلمةً، أوضحت فيها بالأرقام إنجازات الجمعية، وأعداد المتطوّعين حتى نهاية العام 2023. فيما ألقى عبدالله الدوسري، نيابة عن المتطوعين، كلمة بهذه المناسبة.
يُذكَر أنّ جمعية "رؤية" تعتبر من الجمعيات الرائدة والمتميزة في عمل الكثير من المبادرات والدورات والأنشطة الاجتماعية، التي تخدم جميع فئات المجتمع على جميع الاتجاهات والمسارات، ولاقت استحسان الجميع من مسؤولين ومواطنين ومتطوعين، وأصبح يشار لها بالبنان، والكلّ يتهافت ويسارع للانضمام لها كعضو أو متطوع أو داعم.
وكذلك سارع الكثير من القطاعات العامة والخاصة لعمل اتفاقيات شراكة مع الجمعية؛ حيث وقعت في ليلة الحفل عددًا من اتفاقيات الشراكة؛ منها: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومكتب تعليم الروضة، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ونادي الحي بمدرسة أبي ذر الغفاري بالحائر، ونادي الدعم الروحي والتأمل والاسترخاء، ونادي السلامة، ونادي الذكاء الاصطناعي.
وقد شارك في حفل جمعية "رؤية"، عددٌ من القطاعات الحكومية والمراكز والفرق التطوعية؛ وهي: مركز التأهيل الشامل للإناث، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ومركز التأهيل المهني للذكور، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومكتب التعليم بالروضة، ونادي الدعم الروحي والاسترخاء، ونادي السلامة، وفريق جدد حياتك، وفريق التعليم بالترفيه، وفريق الرياض بايكرز، وفريق أبناء الوطن التطوعي.
أما الرعاة الرسميون للجمعية، فهم: مجموعة محمد بن سعيدان المحدودة، وعالم القانون للمحاماة والاستشارات القانونية.
وفي نهاية الحفل كرمت "رؤية" ممثلة في رئيسها، جميعَ المشاركين بعدد من الدروع وشهادات الشكر؛ تقديرًا منها لدورهم في دعم مسيرتها المميزة.