متدربون من 3 جمعيات وطنية يحضرون دورة "كيفية إعداد برنامج تلفزيوني في العمل الإنساني"

حضر 9 متدربين من منسوبي 3 جمعيات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، دورة أطلقها مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، بعنوان "كيفية إعداد برنامج تلفزيوني في العمل الإنساني"؛ وقدمتها ماري جرجس، مدير تحرير برامج صحفية وعضو نقابة الصحفيين المصرية.
وفي اليوم الأول من الدورة، تحدثت المدربة عن فكرة البرنامج التلفزيوني مؤكدةً أنه البذرة التي ينطلق منها العمل الذي يتم عرضه على المشاهد؛ وبناء عليه يجب الاختيار الدقيق ووضع الشكل العام للبرنامج وتحديد فقراته؛ وآلية عرضه على "يوتيوب" والسوشيال ميديا، أو يتم إنتاجه على القنوات التلفزيونية.
وأشارت إلى أن أغلب البرامج التي تختص بالعمل الإنساني هي في الأساس تتضمن قصصاً إنسانية يدور حولها البرنامج، فالقصة يجب أن نراعي فيها الجوانب الإنسانية، والتصوير والزوايا من أجل جذب المُشاهد لرؤيتها، ثم بدء كتابة السيناريو والتدريب عليه، سواء للمعد أو المذيع وغير ذلك من العاملين في فريق العمل.
أما في اليوم الثاني من الدورة، فقد راجعت المدربة ما تم طرحه في اليوم الأول من الدورة للمتدربين؛ قبل أن تنتقل إلى موضوع تحديد مدة البرنامج حسب نوع، قائلةً: إن التنوع في تقديم حلقات البرنامج مطلوبة ومهمة لجذب انتباه المشاهد؛ مضيفةً: في نهاية وضع اللمسات الأخيرة لإعداد البرنامج يجب دراسة المعلومات التي سيتم ذكرها في الحلقة؛ إضافة للاستذكار الجيد لجميع ما سيقال في الحلقة؛ لأن ذلك هو ما سيجعل المذيع يظهر بالشكل المطلوب.
وتحدثت المدربة عن أبرز سمات معد البرنامج الناجح، وبيّنت الاختلافات بين برامج السوشيال ميديا وبرامج العمل التلفزيوني؛ وألقت الضوء على كيفية اختيار مصادر وضيوف البرنامج والفقرة الإخبارية والتعليق عليها.
وفي نهاية اليوم الثاني من الدورة، أجابت عن العديد من الأسئلة وأهمها: ما البرنامج التلفزيوني؟ كيف يتم تصنيف البرامج التلفزيونية؟ ما مراحل إعداد البرنامج التلفزيوني؟ كيفية الحصول على أفكار لفقرات البرنامج، وكيفية الحصول على (صور - فيديوهات - لينكات)، وكيفية الحصول على المعلومات الصحيحة الموثوقة، وكيفية متابعة الأخبار العاجلة أثناء عمل البرنامج.