متدربون من 3 جمعيات وطنية يحضرون دورة "كيفية إعداد برنامج تلفزيوني في العمل الإنساني"

أما في اليوم الثاني من الدورة، فقد راجعت المدربة ما تم طرحه في اليوم الأول من الدورة للمتدربين؛ قبل أن تنتقل إلى موضوع تحديد مدة البرنامج حسب نوع، قائلةً: إن التنوع في تقديم حلقات البرنامج مطلوبة ومهمة لجذب انتباه المشاهد؛ مضيفةً: في نهاية وضع اللمسات الأخيرة لإعداد البرنامج يجب دراسة المعلومات التي سيتم ذكرها في الحلقة؛ إضافة للاستذكار الجيد لجميع ما سيقال في الحلقة؛ لأن ذلك هو ما سيجعل المذيع يظهر بالشكل المطلوب.