جمعية الإعلام السياحي بحائل تُبرز الموروث الوطني من خلال شراكتها الإعلامية في مزاد الإبل

وأكد رئيس الجمعية الأستاذ عواد بن ظاهر الطواله أن هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من دور الجمعية في دعم الفعاليات التراثية والسياحية وإبرازها إعلاميًا، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجالات السياحة والثقافة والاقتصاد المحلي. كما أوضح أن من أبرز أهداف هذه الشراكة الإعلامية تسليط الضوء على مكانة الإبل كموروث ثقافي واقتصادي يعكس الهوية الوطنية، إضافة إلى تعزيز التغطية الإعلامية الاحترافية لمزاد حائل عبر مختلف المنصات الإعلامية، وإبراز منطقة حائل كوجهة سياحية وثقافية من خلال هذا الحدث المميز.