على شرف رئيس القطاع الجنوبي.. الشركة السعودية للكهرباء تكرم المهندس "الغزواني"

ثم قدم المحتفى به المهندس يحيى الغزواني كلمة تحدث فيها عن تجربته العملية طيلة 23 عامًا، التي أمضاها في شركة الكهرباء، مقدمًا فيها جزيل شكره وامتنانه لكافة منسوبي القطاع الجنوبي على ما قاموا به من جهود كبيرة ودعم ومساندة وتمكين لإدارة الشركة، أدت بشكل جوهري إلى تحسين أداء الشركة وتطوير أعمالها وإنجاز مشاريعها، وساهمت بفاعلية في حل العديد من التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية التي واجهتها الشركة خلال سنوات التي قضاها في رئاسة الفرع، والشكر موصول إلى كافة الحضور.