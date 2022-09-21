على شرف رئيس القطاع الجنوبي.. الشركة السعودية للكهرباء تكرم المهندس "الغزواني"

على شرف رئيس القطاع الجنوبي المهندس عبد الرحمن بن عبد الله السلولي، وبحضور رئيس القطاع الجنوبي السابق أ. ناصر الشريف؛ أقامت الشركة السعودية للكهرباء يوم الثلاثاء حفل تكريم لسعادة المهندس يحيي بن جابر الغزواني، بعد مسيرة 23 عامًا حافلة بالعطاء والإنجازات.
فيما بدأ حفل التكريم بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة منسوبي القطاع الجنوبي، ألقاها بالنيابة عنهم المهندس عبد الرحمن بن عبدالله السلولي، قدم فيها الشكر والتقدير "للغزواني" على مسيرته خلال 23 عامًا من العطاء والإنجازات التي كان لها الأثر الكبير في تطوير وتقديم خدمة الكهرباء بمنطقة جازان.
كما استكمل الحفل بكلمة مدير شركة الكهرباء سابقًا الأستاذ محمد العجيبي نيابة عن المتقاعدين، أثنى فيها على هذه المبادرة غير المستغربة من زملائه في شركة الكهرباء.
ثم قدم المحتفى به المهندس يحيى الغزواني كلمة تحدث فيها عن تجربته العملية طيلة 23 عامًا، التي أمضاها في شركة الكهرباء، مقدمًا فيها جزيل شكره وامتنانه لكافة منسوبي القطاع الجنوبي على ما قاموا به من جهود كبيرة ودعم ومساندة وتمكين لإدارة الشركة، أدت بشكل جوهري إلى تحسين أداء الشركة وتطوير أعمالها وإنجاز مشاريعها، وساهمت بفاعلية في حل العديد من التحديات التشغيلية والمالية والتنظيمية التي واجهتها الشركة خلال سنوات التي قضاها في رئاسة الفرع، والشكر موصول إلى كافة الحضور.
في نهاية الحفل ألقى الشاعر يحيى رياني، قصيدة نالت استحسان الحضو، كما قُدم للمحتفى به بعضُ الهدايا والدروع، والتُقطت الصور التذكارية.