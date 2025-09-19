"البيئة" تطلق ملتقى نجد الثاني لنوادر الأغنام بالدوادمي دعماً للأمن الغذائي

من جهته، أكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة الدوادمي عبدالرحمن ناصر المعجم، أن الملتقى يُعد فرصة مهمة لالتقاء المربين وتبادل التجارب الناجحة، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تُعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم مبادرات الوزارة في ترسيخ مكانة المملكة في تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.