عودة مسلسل انقطاع الكهرباء عن وادي "الحيا" بتهامة قحطان.. والأهالي يناشدون المسؤولين

ناشد أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان المسؤولين والقائمين على الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة عسير حل معاناتهم مع انقطاع الكهرباء المتكرر، وخصوصًا هذه الأيام مع حلول فصل الصيف.
وتفصيلاً، قال المواطن يحيى ملهوي القحطاني لـ"سبق": إن أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان فوجئوا هذه الأيام تزامنًا مع شدة حرارة فصل الصيف بعودة انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر، ولفترات طويلة، وخصوصًا في فترة النهار؛ وهو ما تسبب في عدد من الأضرار، أهمها سوء حالات المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتلف كثير من الأجهزة وأدوية المرضى.
وأضاف: في فترة الظهيرة يعاني الطلاب والطالبات والعاملون في القطاعات الحكومية، وكذلك تزداد المعاناة مع شدة الحرارة في هذا المركز وتوابعه؛ وعليه فإننا نناشد أصحاب القرار والصلاحية وضع حد لمعاناتنا مع استمرار انقطاع الكهرباء حتى هذه اللحظة.