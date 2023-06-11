عودة مسلسل انقطاع الكهرباء عن وادي "الحيا" بتهامة قحطان.. والأهالي يناشدون المسؤولين

وتفصيلاً، قال المواطن يحيى ملهوي القحطاني لـ"سبق": إن أهالي مركز وادي الحيا بتهامة قحطان فوجئوا هذه الأيام تزامنًا مع شدة حرارة فصل الصيف بعودة انقطاعات الكهرباء بشكل متكرر، ولفترات طويلة، وخصوصًا في فترة النهار؛ وهو ما تسبب في عدد من الأضرار، أهمها سوء حالات المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتلف كثير من الأجهزة وأدوية المرضى.