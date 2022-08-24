تحديد 11 مؤشرًا لرصد جودة الخدمات في مدارس "تعليم الشرقية"

من جانبه، أكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، على متابعة تطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات الأدلة المنظمة للعمل وكذلك نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية، ولفت إلى أن تطبيق المدارس للخطط الدراسية المطورة لجميع المقررات ولكل المراحل يتطلب دورًا إشرافيًا مستمرًا من مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية كما يتطلب استكمال متابعة نشر الجداول الدراسية لكل مدرسة عبر نظام نور ومنصة مدرستي وإسناد المقررات للمعلمين والمعلمات.