تحديد 11 مؤشرًا لرصد جودة الخدمات في مدارس "تعليم الشرقية"

وجّه مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية بمكتب تعليم المنطقة بضرورة متابعة المدارس لاستكمال إجراءات التهيئة وتسكين طلاب وطالبات مسارات المرحلة الثانوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي بمشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية، اليوم الأربعاء، على مسرح التعليم، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية د.عبدالرحمن الزهراني، ومدير إدارة الإشراف عيسى الحربي، ومدير الإشراف "بنات "هيفاء بنت خميس، ومشاركة أكثر من 50 مشرفًا ومشرفةً للإدارة المدرسية.
وأضاف أن العمل الإشرافي يتطلب التركيز على كل الجوانب التي تحقق جودة العمليات التعليمية والإشرافية وتحسين المخرجات.
وبيّن "العتيبي" أن العمل الإشرافي تكاملي يبدأ من المدرسة فمكتب التعليم وصولًا إلى إدارة التعليم حتى منظومة العمل في الوزارة.
من جانبه، أكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الزهراني، على متابعة تطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات الأدلة المنظمة للعمل وكذلك نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية، ولفت إلى أن تطبيق المدارس للخطط الدراسية المطورة لجميع المقررات ولكل المراحل يتطلب دورًا إشرافيًا مستمرًا من مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية كما يتطلب استكمال متابعة نشر الجداول الدراسية لكل مدرسة عبر نظام نور ومنصة مدرستي وإسناد المقررات للمعلمين والمعلمات.
وأشار إلى أن دراسة تقارير أداء المدارس من خلال لوحة الأداء للتعليم الإلكتروني من قبل مشرفي الإدارة المدرسية ومعالجة أي تحديات مع مديري المدارس في وقت مبكر.
بدروه، قال مدير إدارة الإشراف بتعليم الشرقية عيسى الحربي: إن إدارة الإشراف تقف على مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ونظام نور التي تتضمّن نسب المدارس التي أكملت الجداول الدراسية ونسبة إسناد الطلاب للفصول الدراسية، ونسب إسناد المعلمين للمقررات والفصول الدراسية ونسب إعداد الدروس، وكذلك نسب العناصر المسندة على منصة "مدرستي" وتفعيل المقررات الإلكترونية المعيارية.
وأضاف الحربي أن الاجتماع اليوم يعول عليه لتقديم الدعم والمساندة لبداية جادة منذ أول يوم دراسي لطلابنا وطالباتنا عبر مشرفي ومشرفات الإدارة المدرسية للوصول للتطلعات المنشودة.
وذكر أن الاجتماع تطرّق للمعالجات التصحيحية والأثر الإشرافي والجاهزية الوظيفية وتكليفات التشكيلات المدرسية (داخل المدارس).
وأكد الحربي أن قياس جودة العمليات التعليمية والإشرافية عبر 11 مؤشرًا وفق قياسات مستمرة ترصد على 3 مستويات المدرسة والمكتب وإدارة التعليم.