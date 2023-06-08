الاجتماع العشرون لـ"بيتي" يبحث جهودَ ترميم منازل الأسر المحتاجة

عقد مجلسُ إدارة جمعية "بيتي" للإسكان التنموي، الأربعاء، اجتماعَه العشرين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ لمناقشة عدد من المذكرات الهامة وجدول الأعمال، ومراجعة تنفيذ قرارات الاجتماع الماضي.
وناقش مجلسُ الإدارة تقاريرَ أداء الجمعية للربع الأول من العام الجاري، وأبدى ارتياحه لما تم من إنجازات، بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للربع الأول لعام 2023.
واطلعت الإدارة على نتائج الاجتماعات التي أجريت مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، وناقشت تقارير الزيارات الميدانية لمباني إسكان الأمير الوليد.
واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة، ضمن مبادرة برنامج الإنماء الاجتماعي للأمير فيصل بن بندر؛ حيث اكتملت أعمال ترميم المنازل المتواجدة في نطاق جامعة المجمعة، وجامعة شقراء، وجامعة الخرج، باستثناء محافظة شقراء ومحافظة وادي الدواسر، والتي لا يزال العمل بها جاريًا.
وسلّط أعضاءُ المجلس الضوءَ على ضرورة تحديث قائمة أعضاء الجمعية العمومية لتتماشى مع متطلّبات الحوكمة، ووضع لائحة للجمعية تشمل تعليمات المركز الوطني، بالإضافة إلى اعتماد البدء بإجراءات حصول الجمعية على شهادة الجودة "الآيزو".
يذكر أن جمعية "بيتي" للإسكان التنموي بمنطقة الرياض، قد تأسّست بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتاريخ 21 ذي القعدة 1441هـ، وهي بمثابة جمعية أهلية تساهم في تحقيق أهداف الإسكان التنموي، وتأمين الاحتياجات والخدمات الإسكانية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا؛ من خلال الشراكة والتكامل مع القطاعات الثلاثة؛ لتحقيق الأثر الأكبر ضمن رؤية المملكة 2030.