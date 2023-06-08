الاجتماع العشرون لـ"بيتي" يبحث جهودَ ترميم منازل الأسر المحتاجة

واستعرض المجلس ما تم إنجازه في مشروع ترميم منازل الأسر المحتاجة، ضمن مبادرة برنامج الإنماء الاجتماعي للأمير فيصل بن بندر؛ حيث اكتملت أعمال ترميم المنازل المتواجدة في نطاق جامعة المجمعة، وجامعة شقراء، وجامعة الخرج، باستثناء محافظة شقراء ومحافظة وادي الدواسر، والتي لا يزال العمل بها جاريًا.