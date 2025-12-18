مجمع الملك عبدالله الطبي يقيم ندوة توعوية عن حساسية الجيوب الأنفية لتعزيز الرعاية الوقائية

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي، ممثلًا بقسم الأنف والأذن والحنجرة، ندوة توعوية بعنوان «حساسية الجيوب الأنفية»، قدّمها نخبة من المختصين في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرعاية الصيدلانية بتجمع جدة الصحي الثاني، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى منسوبي ومراجعي المجمع.
وتناولت الندوة أهمية تقليل تهيّج الغشاء المخاطي للأنف، والحد من التعرّض للمحسِّسات، واتباع الطرق الصحيحة لتهوية المنازل، إضافة إلى تجنّب العطور والأدخنة، وإبعاد الحيوانات الأليفة عن غرف النوم.
كما تخللت الندوة إقامة ورشة عمل تطبيقية لإجراء اختبار الجلد للمحسِّسات.
ويُذكر أن مسار الرعاية الوقائية يُعد أحد المسارات الرئيسة ضمن نموذج الرعاية الصحية الحديث، ويركّز على وقاية صحة الفرد وتعزيز الصحة العامة للمجتمع، من خلال نشر التوعية الصحية للحد من الأمراض، وتبنّي أنماط حياة صحية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.