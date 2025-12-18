مجمع الملك عبدالله الطبي يقيم ندوة توعوية عن حساسية الجيوب الأنفية لتعزيز الرعاية الوقائية

ويُذكر أن مسار الرعاية الوقائية يُعد أحد المسارات الرئيسة ضمن نموذج الرعاية الصحية الحديث، ويركّز على وقاية صحة الفرد وتعزيز الصحة العامة للمجتمع، من خلال نشر التوعية الصحية للحد من الأمراض، وتبنّي أنماط حياة صحية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.