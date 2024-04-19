"كيان" تحتضن أبناءها الأيتام في احتفال مميز بعيد الفطر

من جانبها قالت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيسة مجلس الإدارة بجمعية "كيان": إن "الاحتفاء بالعيد من أولويات جمعية كيان لإشعار مستفيديها بفرحة العيد، ومشاركتهم هذه المناسبة الهامة لكل فرد، وبحمد الله تحقق هذا الهدف في أمسيتنا التي جمعتنا بهن وبأطفالهن، في أنشطة متعددة للكبار والصغار استمتعوا بها في المزرعة، الذين أتاحوا الفرصة مشكورين لجمعية كيان أن تحتفي بمستفيديها في جو من الحميمية والمحبة".