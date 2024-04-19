"كيان" تحتضن أبناءها الأيتام في احتفال مميز بعيد الفطر

احتضنت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة من مستفيديها الأيتام وأسرهم البديلة وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالربوة، والبنات المتزوجات، في احتفال بهيج بمناسبة عيد الفطر المبارك أقيم في إحدى المزارع، بحضور سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، وعدد من أعضاء المجلس، الدكتورة وفاء الصالح، وخيرية العلي، وهدى السيلان، وعدد من العضوات أيضًا والضيفات المهتمات.
وأقيم الحفل في إحدى المزارع بالعمارية وبين الأزهار والأركان المتنوعة والألعاب المنتشرة، انتشر مستفيدو كيان بكل سعادة ومرح وسرور يستمتعون بالألعاب، والرسم، والتلوين وألعاب طاولة كرة القدم والفرفيرة، والشطرنج، والكرة، والألعاب الهوائية المتنوعة، وغيرها من الألعاب الذكية والتراثية والمسلية، إضافة إلى عربة الكريب والوافل والحلويات المتنوعة.
وكانت الأمهات البديلات والفتيات المتزوجات في غاية السعادة ينثرن عبير الفرح حول أطفالهن، لتكون "كيان" بيتهم المحب والحاضن؛ لتمكينهم وتعليمهم وتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا عليهم، وشارك الجميع في تناول طعام العشاء.
وفي خضم فرحتهم قالت المستفيدة "ألين علي البيشي": "سعيدة جدًّا، وما أجمل العيد مع جمعية كيان"، كما قالت المستفيدة "بتلا محمد القحطاني": "شكرًا جمعية كيان أسعدتمونا بالعيد".
بدورها قالت "تولين علي البيشي": "هذا عيد مميز وعيدنا مع كيان غير"، أما المستفيد عبود عبد الله عبد المحسن سعود فقال: "أحب جمعية كيان لأنهم يحبونني ويهتمون بي وبإخواني"، في حين قال المستفيد فهد فراس: "سعيد جدًّا، وما أحلى العيد مع كيان ألعب مع إخواني وأخواتي كلهم وأحبهم".
وعبرت الأمهات البديلات عن سعادتهن بكل ما تقدمه لهم جمعية كيان للأيتام من تأهيل وتمكين وتدريب ورحلات وفرح؛ حيث قالت أم شهد: "الحمد لله، كيان رائعة في التعامل وإدخال البهجة والفرح والسرور على أطفالنا، وتعجز الكلمات عن التعبير وعن شكرهم أثابهم الله ووفقهم".
وقالت أم عبد العزيز: "الحمد لله، العيد جميل ومع جمعية كيان أجمل، عيدهم لا يعلى عليه ويكفي اجتماعنا مع بعضنا البعض واجتماع أطفالنا مع إخوانهم في جو رائع كهذا الذي نعيشه اليوم"، كما قالت أم موسى: "كل عام وأنتم بخير، عيد كيان جميل ومجهوداتهم كبيرة جدًّا، ودعمهم النفسي والاجتماعي رائع".
كذلك أعربت أم سالم عن سعادتها بهذا الحفل الجميل، وشكرت جمعية كيان على كل ما تبذله من جهود لإسعاد أبنائها الأيتام، في حين قالت رجاء أم نواف: "دائمًا أقول عيدي مع كيان أجمل، كلنا سعداء وهذه ليست مجاملة، بل حقيقة".
بدورها قالت أم سعد العبد اللطيف: "العيد جميل ومع كيان أجمل، شكرًا من القلب على إسعاد أولادنا".
من جانبها قالت سمها بنت سعيد الغامدي، رئيسة مجلس الإدارة بجمعية "كيان": إن "الاحتفاء بالعيد من أولويات جمعية كيان لإشعار مستفيديها بفرحة العيد، ومشاركتهم هذه المناسبة الهامة لكل فرد، وبحمد الله تحقق هذا الهدف في أمسيتنا التي جمعتنا بهن وبأطفالهن، في أنشطة متعددة للكبار والصغار استمتعوا بها في المزرعة، الذين أتاحوا الفرصة مشكورين لجمعية كيان أن تحتفي بمستفيديها في جو من الحميمية والمحبة".
وأضافت: "هذا يدفعنا إلى تقديم المزيد من العطاء الذي يساهم في اندماج المستفيدين في مجتمعهم، وبدوري أشكر فريق العمل في جمعية كيان على جهودهم، والشكر موصول لفريق عطاء التطوعي أيضًا".