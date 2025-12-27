طلاب وطالبات تعليم الطائف يتجاوزون المستهدفات بنسب قياسية في برامج الموهبة

تجاوز طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في الطائف المستهدفات الوطنية في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، ومسابقة كاوست للرياضيات، ومسابقة بيبيراس المعلوماتية، في إنجاز يعكس تنامي الاهتمام برعاية الموهبة وتنمية القدرات العلمية.
وبلغ عدد الطلاب المسجلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين (2835) طالبًا وطالبة، بواقع (1030) من البنين و(1805) من البنات، بنسبة تسجيل بلغت (223%).
وفي مسابقة بيبيراس المعلوماتية «موهبة»، بلغ عدد المسجلين (2041) طالبًا وطالبة، منهم (555) من البنين و(1486) من البنات، بنسبة تسجيل وصلت إلى (102%).
كما سجّلت مسابقة كاوست للرياضيات حضورًا لافتًا، حيث بلغ عدد المسجلين (340) طالبًا وطالبة، بواقع (125) من البنين و(215) من البنات، محققة نسبة تسجيل بلغت (340%).
وأشاد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بهذه الجهود المبذولة من المدارس في دعم مواهب الطلاب والطالبات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد ثمرة عمل جماعي وتكامل بين المدرسة والأسرة والطالب، بإشراف الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وأشار إلى أن ما تحقق يمثل استثمارًا واعدًا في عقول المستقبل، ويسهم في بناء جيل مبدع قادر على المنافسة عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة.