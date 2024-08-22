"إسلامية الباحة" تناقش الدليل الإجرائي مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، يوم أمس، ورشة عمل شارك فيها أكثر من 90 شخصاً من مختلف الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة؛ لمناقشة الدليل المنظم للعمليات الإجرائية بين الجمعيات والجهة المشرفة عليها فنياً.
وجرى خلال الورشة تقديم ورقتي عمل حيث قدم ورقة العمل الأولى مدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ فهد بن مساعد الصبحي عرض من خلالها ما اشتمل عليه الدليل الإجرائي من أهداف وتعليمات مستعرضاً عدداً من الأمثلة والشواهد، ثم تحدث في ورقة العمل الثانية مدير مركز الدعوة بالباحة الشيخ حاسن عبدالله الغامدي تناول خلالها الجانب التطبيقي وآلية الإجراءات الإلكترونية.
ثم أجاب مقدمو ورقتي العمل على عدد من استفسارات الحضور ومناقشاتهم، بعد ذلك اختتم اللقاء بعدد من التوصيات المنصوص عليها في الدليل الإجرائي.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة الباحة يهدف إلى تطوير وتحسين العلاقات التنظيمية الداخلية والتكاملية مع الجمعيات، ورفع كفاءة دور العملية الرقابية وإحكامها على تنفيذ كافة الأعمال، وتحديد المهام والمسؤوليات للموظفين التي تكفل عدم الازدواجية حيث يُسهم ذلك في تحقيق جودة وسرعة إنجاز الأعمال لتحقيق مخرجات وأهداف الوزارة بأحدث الطرق وأقل التكاليف.