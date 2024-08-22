"إسلامية الباحة" تناقش الدليل الإجرائي مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنطقة

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة الباحة يهدف إلى تطوير وتحسين العلاقات التنظيمية الداخلية والتكاملية مع الجمعيات، ورفع كفاءة دور العملية الرقابية وإحكامها على تنفيذ كافة الأعمال، وتحديد المهام والمسؤوليات للموظفين التي تكفل عدم الازدواجية حيث يُسهم ذلك في تحقيق جودة وسرعة إنجاز الأعمال لتحقيق مخرجات وأهداف الوزارة بأحدث الطرق وأقل التكاليف.