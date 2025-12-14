الأمير سعود بن نهار يُدشّن مشروع الحافلة الذكية لـ"الاتصالات السعودية" بالطائف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، مشروع الحافلة الذكية التابعة لشركة الاتصالات السعودية (stc)، وذلك بحضور مدير الشركة بالمحافظة المهندس أحمد الثبيتي.
واطّلع سموه خلال التدشين على مكونات الحافلة الذكية، واستمع إلى شرح عن البرامج التدريبية والتوعوية التي تقدمها، والفئات المستهدفة من المشروع، وما تتضمنه من تقنيات تفاعلية حديثة.
وتهدف الحافلة الرقمية الذكية إلى نشر الوعي الرقمي، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة الرقمية لدى مختلف فئات المجتمع.
ويأتي المشروع ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتصالات السعودية، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوعي الإلكتروني، والمساهمة في مكافحة الاحتيال الرقمي، ودعم الشمول التقني في مختلف مناطق المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وجودة الحياة.