بمشاركة 50 متطوعاً.. "موارد مكة" تنظم مبادرة لتوزيع 500 وجبة إفطار

نظم فريق من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم مبادرة إفطار بجوار محطة الرحيلي بجدة بطريق الأمير محمد بن سلمان بمشاركة فريق من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة .
وتفصيلاً، وفرت جمعية نماء الأهلية 500 وجبة إفطار تم توزيعها على الصائمين، وذلك بمشاركة أكثر من 50 متطوعاً في هذه المبادرة.
وحضر إطلاق المبادرة كل من مدير عام الجمعية فيصل بن عبدالرحمن الحميد ومدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة احمد الصفحي ومسؤول التطوع والمنصة التطوعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حنان الشهري، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة عهـود الصوينع ومدير العلاقات بالموارد البشرية بمنطقة مكة فهد الجعيد.