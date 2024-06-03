أمير عسير يدشن المقر الجديد لرعاية أسر الشهداء والمصابين

ومن جهة أخرى، استقبل أمير عسير المواطنين والمقيمين في المجلس العام بديوان الإمارة، بحضور رئيس المحكمة العامة في أبها، وعدد من القيادات الإدارية بالمنطقة، وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة، واستمع لمطالب المراجعين.