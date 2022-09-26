"أيتام جدة" يحتفلون باليوم الوطني في مسيرة وطنية على شاطئ البحر الأحمر

وقال: إن هذه المناسبة تتكرر كل عام لتأخذنا إلى أمجاد هذا الوطن العظيم، ابتداءً من المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الكرام، وصولًا إلى العهد الزاهر الذي تسابق فيه المملكة الزمن للوصول إلى مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر ضمن رؤية 2030.