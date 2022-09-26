"أيتام جدة" يحتفلون باليوم الوطني في مسيرة وطنية على شاطئ البحر الأحمر

شارك منتسبو جمعية رعاية الأيتام بجدة في الاحتفال باليوم الوطني 92 للمملكة، في مسيرة وطنية، على شاطئ البحر الأحمر، لأول مرة، اعتزازًا بالذكرى المجيدة.
ورفع المدير التنفيذي للجمعية د.م. محمد ناقرو، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وكل الشعب السعودي، بهذه المناسبة الغالية.
وقال: إن هذه المناسبة تتكرر كل عام لتأخذنا إلى أمجاد هذا الوطن العظيم، ابتداءً من المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه الكرام، وصولًا إلى العهد الزاهر الذي تسابق فيه المملكة الزمن للوصول إلى مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر ضمن رؤية 2030.
وأشاد بما يجده القطاع الثالث من دعم لا محدود للقيام برسالته في تنمية المجتمع، متفاعلًا في الوقت ذاته مع حملة وطن رابح بأهله التي أطلقها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتي تشيد بإنجازات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم حركة التنمية وتحقيق الأثر في الوطن والمواطن.
كما ثمّن لجامعة الملك عبدالعزيز وكلية النقل البحري وكلية العلوم البحرية وحرس الحدود السعودي، إتاحتهم الفرصة للأيتام ليشاركوا في هذه المسيرة للتعبير عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم وبما حققه من إنجازات في شتى المجالات.