بـ 20 ألف زائر.. مشاركة فيفاء في "مهرجان البن السعودي" الأعلى حضورًا

شاركت محافظة فيفاء في مهرجان البن السعودي العاشر، مساء أمس الجمعة، ضمن ليالي المحافظات، التي تستضيف كل ليلة محافظة لتقديم فنونهم على المسرح.
وقدّمت فرقتَا فيفاء الشعبية والتراثية فلكلورًا شعبيًا ممزوجًا بألحان وتراث محافظة فيفاء، فيما تغنى الشعراء بشجرة البن وارتباطها الوثيق والعريق بالمُزارع الجبلي.
وشهد المهرجان حضورًا كثيفًا من قبل الزوار من داخل وخارج المنطقة، وذلك للتعرف على ما يحتويه المهرجان من خيمة لعرض البن، وأركان للجهات الحكومية، وفعاليات مصاحبة.
من ناحيته، قال رئيس مهرجان البن السعودي الدكتور مفرح المالكي لـ"سبق": عدد حضور المهرجان وصل مساء الجمعة إلى 20 ألف زائر وزائرة.
وذكر أن هذا العدد هو الأعلى تسجيلاً منذ انطلاق المهرجان السعودي في نسخته الحاليّة.