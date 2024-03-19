"حسام بن سعود" يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالباحة

استقبل أميرُ الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الإمارة؛ مديرَ فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع، وعددًا من قيادات الفرع.