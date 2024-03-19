"حسام بن سعود" يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالباحة

استقبل أميرُ الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بديوان الإمارة؛ مديرَ فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع، وعددًا من قيادات الفرع.
واطلع أمير الباحة، في بداية اللقاء، على تقرير مفصل عن الحالة الرياضية بالمنطقة وأوضاع أنديتها وأهمّ منجزات الفرع لعام 2023م.
كما ناقش الاجتماع المشروعات التطويرية لمدينة الملك سعود الرياضية، وإمكانية اعتماد مشروعات أخرى في الباحة.
وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود، بجهود فرع وزارة الرياضة في إثراء الحركة الرياضية بالمنطقة.
من جانبه عبّر "آل شايع" عن شكره وامتنانه لأمير الباحة على توجيهاته المستمرة ومتابعته لجميع أعمال الفرع، وكل ما من شأنه النهوض برياضة المنطقة.