"نائب أمير تبوك" يطلع على الأعمال التطويرية والخطط المستقبلية للإصلاحيات والسجون

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير السجون بالمنطقة اللواء سلمان بن محمد العتيبي، الذي قدّم التقرير السنوي لسجون المنطقة.
واستمع الأمير خالد بن سعود خلال اللقاء إلى شرح موجز عن الأعمال التطويرية للإصلاحيات والسجون، والخطط المستقبلية للسجون بالمنطقة، والبرامج والأنشطة التي تستهدف النزلاء وتسهم في تأهيلهم وتهيئتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
وأكد خلال الاستقبال على الدور الهام للسجون من خلال برامج الإصلاح والتأهيل؛ منوهًا بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ومتابعة وزير الداخلية للسجناء وأسرهم.
من جهته، أعرب اللواء العتيبي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على اهتمامهم ومتابعتهم لسير العمل في سجون المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة فيها.