"نائب أمير تبوك" يطلع على الأعمال التطويرية والخطط المستقبلية للإصلاحيات والسجون

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير السجون بالمنطقة اللواء سلمان بن محمد العتيبي، الذي قدّم التقرير السنوي لسجون المنطقة.