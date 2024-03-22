تأهل 10 طلاب من تعليم الطائف للمرحلة النهائية لأولمبياد التاريخ على مستوى المملكة

تأهل 10 طلاب من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للمرحلة النهائية من الأولمبياد الوطني للتاريخ 2024 على مستوى المملكة.
وتفصيلاً، تضمنت قائمة الطلاب المتأهلين كلاً من: محمد فهد السفياني ثانوية ثقيف، محمد عايض البقمي ثانوية العلاوة، عبدالله ماجد الغامدي ثانوية هوازن، عبدالعزيز عبدالله البارقي من مدرسة شروق المملكة، رتاج عبدالله الثبيتي ثانوية واحة الفكر، ريما عبد الرحمن الذيابي ثانوية العطيف، ريتاج جدى العتيبي ثانوية حفر كشب، عزوف مشهور الصواط الثانوية الخامسة، شيهانة فالح الشلوي ثانوية أبو راكة، فاتن محسن البقمي ثانوية خالدة الانصارية.
ومن جهته، قدم مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة للطلاب والطالبات المتأهلين ولأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم ومثمناً الجهود المبذولة من الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط الطلابي، ولأولياء الأمور على جهودهم في هذا الأولمبياد الوطني للتاريخ راجياً للجميع مزيداً من الإبداع والتميز.
ويشتمل برنامج الأولمبياد الوطني للتاريخ على حزمة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية، التي تعزز معارف الطلبة حول تاريخ المملكة في مجالات: (الثقافة – السياسة – الاقتصاد – الاجتماع – الحضارة – الرياضة – السير والأعلام – الموروث الشعبي – العلوم والتكنولوجيا)، إلى جانب إقامة العديد من اللقاءات وورش العمل والتدريبات والاختبارات في المدارس، وترشيح الأفضل عبر تصفيات مؤهلة للمرحلتين الأولى والثانية، باختبار أكثر من 2600 طالب وطالبة.
يذكر أن الأولمبياد الوطني للتاريخ يهدف إلى غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والتعرف على تاريخ المملكة والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، إلى جانب تحفيز الطلاب للقراءة في تاريخ المملكة في المجالات "الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والرياضية والحضارية".