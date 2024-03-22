تأهل 10 طلاب من تعليم الطائف للمرحلة النهائية لأولمبياد التاريخ على مستوى المملكة

ومن جهته، قدم مدير عام التعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي التهنئة للطلاب والطالبات المتأهلين ولأسرهم ومدارسهم ومكاتب التعليم ومثمناً الجهود المبذولة من الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط الطلابي، ولأولياء الأمور على جهودهم في هذا الأولمبياد الوطني للتاريخ راجياً للجميع مزيداً من الإبداع والتميز.