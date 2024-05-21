انطلاق النسخة الثانية لمعرض "تعاوني" للتدريب.. ويستقبل ثلاثة آلاف طالب وطالبة خلال 3 أيام

انطلقت النسخة الثانية من معرض "تعاوني" للتدريب على رأس العمل، مستهدفة ثلاثة آلاف طالب وطالبة من مختلف الجامعات في مدينة الرياض، ويتوقع أن يتيح المعرض المقام في جامعة دار العلوم نحو خمسة آلاف فرصة عمل، من خلال مشاركة العديد من الشركات وجهات التوظيف المحترفة.
وصرّح الدكتور محمد حمد العساف المدير التنفيذي لمنصة تعاوني للتدريب، بأن المعرض يشهد الكثير من الفعاليّات والأنشطة التدريبية المختلفة، ويتيح فرصًا كبيرة للقاء بين الباحثين عن فرص العمل والجهات التوظيفية، من خلال جلسات حوارية وورش عمل ومعارض وأجنحة خاصة بالجهات التدريبية وشركات التوظيف.
وأكد "العساف" أن معرض تعاوني يهدف إلى ربط الطلاب المقبلين على التخرج والمنشآت المتوسطة والصغيرة التي تقدم برامج تدريبية تُسهم في خلق تجربة عملية فعليّة للطلاب في مكان مهيأ بإجراء مقابلات شخصية فورية.
وأوضح "العساف" أن المنصة لديها شراكات نوعية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة دار العلوم التي تستضيف النسخة الثانية من المعرض، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعة العربية المفتوحة، وشراكة إعلامية مع جمعية "إعلاميون" الأهلية.
ودعا المدير التنفيذي لمنصة تعاوني للتدريب، الطلاب بكل فئاتهم ومراحلهم للاستفادة من المعرض، وما يتضمنه من ورش عمل وجلسات حوارية وأجنحة مختلفة، مؤكدًا أن منصة تعاوني للتدريب حريصة جدًا لتعزيز تجربة الخريج والتدريب على رأس العمل وبناء المهارات وتقوية الأدوات التنفيذية لكل الخريجين وفي مختلف المجالات.
وعبّر "العساف" عن تفاؤله الكبير بما سيحققه المعرض خلال ثلاثة أيام من نتائج عملية تعود على سوق العمل السعودي، والتكامل بين الجهات التدريبية والجامعات وجهات التوظيف بكل مستوياتها.