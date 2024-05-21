انطلاق النسخة الثانية لمعرض "تعاوني" للتدريب.. ويستقبل ثلاثة آلاف طالب وطالبة خلال 3 أيام

انطلقت النسخة الثانية من معرض "تعاوني" للتدريب على رأس العمل، مستهدفة ثلاثة آلاف طالب وطالبة من مختلف الجامعات في مدينة الرياض، ويتوقع أن يتيح المعرض المقام في جامعة دار العلوم نحو خمسة آلاف فرصة عمل، من خلال مشاركة العديد من الشركات وجهات التوظيف المحترفة.