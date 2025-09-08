منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم "اقتداء وعطاء"

تفاعل منسوبو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مع حملة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– للتبرع بالدم، التي أطلقها سموه تحت شعار "اقتداء وعطاء"، تعزيزًا لثقافة التبرع الطوعي وتجسيدًا لقيم التكافل الإنساني والعطاء المجتمعي.
وشارك منسوبو الشركة في الحملة، مؤكدين أن التبرع بالدم رسالة إنسانية نبيلة تسهم في إنقاذ الأرواح، وتعكس القيم الوطنية التي تحرص القيادة الرشيدة –أيدها الله– على ترسيخها.
وأوضحت الشركة أن المشاركة تأتي امتدادًا لنهجها الوطني في دعم المبادرات الصحية والإنسانية، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بالصحة والعطاء.