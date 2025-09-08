منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم "اقتداء وعطاء"

تفاعل منسوبو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مع حملة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله– للتبرع بالدم، التي أطلقها سموه تحت شعار "اقتداء وعطاء"، تعزيزًا لثقافة التبرع الطوعي وتجسيدًا لقيم التكافل الإنساني والعطاء المجتمعي.