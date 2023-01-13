وكيل الموارد البشرية يثمن جهود جمعية الأفلاج في تفعيل برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص

ثمن وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد صالح الماجد جهود جمعية تنمية الأفلاج في تفعيل برنامج مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي التفاصيل، تضمن خطاب الشكر والتقدير الذي تلقاه رئيس جمعية تنمية الأفلاج "مرضي الحبشان": يسر وكالة تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان لجهودكم المبذولة، ومساهمتكم في تفعيل برنامج، (مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص).
وكانت جمعية تنمية الأفلاج قد نفذت برنامجاً تثقيفياً عن جريمة الاتجار بالبشر والإستراتيجية الوطنية للحد منها حيث تضمن البرنامج نبذة عن الاتجار بالأشخاص وتعريفها وتأثيرها مجتمعياً ومفهوم هذه الجريمة وأنواعها والفئات المستهدفة؛ وقدمت شرحاً مفصلاً عن أركان جريمة الاتجار بالبشر، ومخاطرها النفسية المتضمنة تدنّي مستوى تقدير الذات والاضطراب في الصحة النفسية والرغبة في الانتقام والميل إلى العزلة.
وتضمن البرنامج: التطرق إلى خطر هذه الجريمة الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، وصور الحماية لضحايا هذه الجريمة، كذلك الإستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد منها، والبرامج الوقائية والتدريبية والبيئية الداخلية والخارجية، ودور المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.