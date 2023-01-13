وكيل الموارد البشرية يثمن جهود جمعية الأفلاج في تفعيل برامج مكافحة الاتجار بالأشخاص

وكانت جمعية تنمية الأفلاج قد نفذت برنامجاً تثقيفياً عن جريمة الاتجار بالبشر والإستراتيجية الوطنية للحد منها حيث تضمن البرنامج نبذة عن الاتجار بالأشخاص وتعريفها وتأثيرها مجتمعياً ومفهوم هذه الجريمة وأنواعها والفئات المستهدفة؛ وقدمت شرحاً مفصلاً عن أركان جريمة الاتجار بالبشر، ومخاطرها النفسية المتضمنة تدنّي مستوى تقدير الذات والاضطراب في الصحة النفسية والرغبة في الانتقام والميل إلى العزلة.