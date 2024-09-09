أمانة الأحساء توقع عقدًا استثماريًا لتطوير "جبل أبوحصيص"

وقّعت أمانة الأحساء، اليوم الاثنين، عقدًا استثماريًا لتنفيذ مشروعات التطوير والتشغيل والصيانة بجبل أبو حصيص، على مساحة 100 ألف م2، بعوائد استثمارية تُقدر بنحو 11 مليونًا و500 ألف ريال.