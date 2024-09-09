أمانة الأحساء توقع عقدًا استثماريًا لتطوير "جبل أبوحصيص"

وقّعت أمانة الأحساء، اليوم الاثنين، عقدًا استثماريًا لتنفيذ مشروعات التطوير والتشغيل والصيانة بجبل أبو حصيص، على مساحة 100 ألف م2، بعوائد استثمارية تُقدر بنحو 11 مليونًا و500 ألف ريال.
جاء ذلك انطلاقًا من سعي أمانة الأحساء إلى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة.
وقال أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: إن المشروع الاستثماري لـ(إنشاء وتشغيل وصيانة جبل أبوحصيص)، يتضمن إنشاء منتجع سياحي يضم نُزل ريفية صديقة للبيئة.
بالإضافة إلى مواقع مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وتنفيذ ورش العمل المختلفة.
وأضاف أن توقيع هذا العقد يأتي تجسيدًا لأهداف رؤية المملكة 2030، في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة -أيدها الله -، وتعزيزًا للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إسهامًا في الخدمة المجتمعية والتوسع بمجالات الاستثمار البلدي.