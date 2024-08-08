"تجمّع الرياض" يستعرض أبرز إنجازات النصف الأول من عام 2024

كشف تجمّع الرياض الصحي الأول العديد من المبادرات التي عملت عليها الإدارة التنفيذية لتجربة العملاء في مجالات: تجربة الموظف، وتجربة المريض، وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال استعراضه أبرز إنجازات النصف الأول من عام 2024.
وفي تجربة الموظف، تم تكريم أكثر من 5.600 موظف وموظفة بناءً على معايير التميز في تقديم أفضل الخدمات بمختلف التخصصات.
كما يجري العمل على 111 مشروعًا ومبادرة لتحسين تجربة الموظف في كل منشآت التجمع.
وتم إطلاق نموذج عمل شامل لتحسين نسبة الارتباط الوظيفي، بالإضافة إلى برنامج الدعم النفسي للموظفين وعيادات جودة الحياة الوظيفية، وبرنامج تحسين بيئة العمل للتمريض.
وأطلق التجمع مبادرة "مرشد العيادات والطوارئ" في تجربة المريض؛ حيث صُممت لمنح المرضى دعمًا فوريًا ومعلومات شاملة في أثناء زياراتهم؛ بما يسهم في تحسين تجربتهم العلاجية، بالإضافة إلى نقل صوت المريض وملاحظاته إلى قادة المنشآت.
كما أصدر دليل "أفضل الممارسات في تجربة المريض" الذي يحتوي على مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تهدف إلى تحسين تجربة تلقي الرعاية الصحية، ويشمل التواصل الفعال، الاحترام والتعاطف، الاستجابة السريعة لاحتياجات المريض، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة.
ونظمت دورة "أساسيات ومفاهيم مهارات التواصل" لتدريب موظفي تجربة المريض على مهارات التواصل الفعال مع المرضى وأفراد أسرهم، بما في ذلك الاستماع الفعال، والتواصل بوضوح ومهنيًا، والتعبير عن التعاطف والاحترام، وفهم احتياجات المرضى والتعامل معها بشكل لائق ومهني.
أما في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فتم تحقيق نسبة 83% في تحسين تجربة المرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة ببرنامج قياس تجربة المريض، بارتفاع عن مؤشر الوزارة البالغ 78%.
كما أصدرت 810 بطاقات أولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي يستهدف الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الإدارات المعنية، وقياس نسبة الارتباط الوظيفي، وقد حقق التجمع أعلى مؤشر لبرنامج الوصول الشامل بمعدل 85% مقارنة بالمؤشر العام للوزارة البالغ 77%.
يُذكر أن تجربة العملاء في "التجمع الأول" تعد أداة إستراتيجية تعمل على تحقيق أهداف التطوير الشامل للنظام الصحي وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث تسهم في تحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة، مع ضمان حصول رضا المرضى والمستفيدين.