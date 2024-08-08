"تجمّع الرياض" يستعرض أبرز إنجازات النصف الأول من عام 2024

كما أصدر دليل "أفضل الممارسات في تجربة المريض" الذي يحتوي على مجموعة من الإرشادات والتوجيهات التي تهدف إلى تحسين تجربة تلقي الرعاية الصحية، ويشمل التواصل الفعال، الاحترام والتعاطف، الاستجابة السريعة لاحتياجات المريض، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة.