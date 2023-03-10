"السويلم": يوم العلم مناسبة عزيزة تعكس تجديد العهد والولاء للقادة ورد جميل الوطن

وتابع: إن استمرار هذا العطاء لأبناء الوطن جيلًا بعد آخر يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة انطلاقاً من ثوابتها الدينية والإنسانية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - التي لها تطلعات كبيرة في إقامة دولة حديثة تستلهم المتغيرات العالمية، وتستشرف المستقبل برؤية 2030م التي وضع لبنتها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ـ حيث تشهد المملكة تحولاً كبيراً يرتكز على تحقيق وتعميق الأثر وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ليقوم الوطن بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الضخمة التي تسهم في التقدم والتطوير في شتى المجالات، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد ومنها القطاع غير الربحي؛ حيث تهدف رؤية المملكة إلى رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.