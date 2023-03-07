دعوة عامة…"أدبي الأحساء" ينظم أمسية لتكريم الراحل تركي السديري

ويعدّ الراحل تركي بن عبدالله السديري من الرواد الذين طوروا الصحافة في المملكة، وقد لقبه الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بملك الصحافة، حيث رأس تحرير جريدة الرياض أكثر من أربعين عامًا، وكانت له زاوية في الجريدة نفسها استمر يكتب فيها لمدة تزيد على اثنين وأربعين عامًا، كما ألّف عددًا من المجموعات القصصية القصيرة.