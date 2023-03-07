دعوة عامة…"أدبي الأحساء" ينظم أمسية لتكريم الراحل تركي السديري

يقيم نادي الأحساء الأدبي احتفالية، تكريمًا وتأبينًا للراحل تركي بن عبدالله السديري - رحمه الله - عند الساعة الثامنة من مساء الأحد٢٠ شعبان ١٤٤٤هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣هـ.
وستكون الأمسية برعاية وتشريف محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود.
ويعدّ الراحل تركي بن عبدالله السديري من الرواد الذين طوروا الصحافة في المملكة، وقد لقبه الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - بملك الصحافة، حيث رأس تحرير جريدة الرياض أكثر من أربعين عامًا، وكانت له زاوية في الجريدة نفسها استمر يكتب فيها لمدة تزيد على اثنين وأربعين عامًا، كما ألّف عددًا من المجموعات القصصية القصيرة.
ونال السديري عددًا من الجوائز في حياته، كان تركي السديري - رحمه الله - يوصف بأنه صانع الصحافة الرياضية الخليجية، وبإذن الله ستتحدث عن سيرته وحياته ابنته الدكتورة هند بنت تركي السديري، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الفيصل، فيما سيدير الحوار الإعلامي الكبير جبريل أبو دية.
وقد وجّه النادي الدعوة للجميع لحضور هذه المناسبة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية .