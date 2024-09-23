محافظ محايل: اليومٌ الوطني واقعٌ مزهر ومستقبل مشرق لوطن أساسه القوة والتمكين

وقال "القرقاح": إن هذه المناسبة تجسّد واقعًا مزهرًا ومستقبلًا مشرقًا لوطن عظيم أساسه القوة والتمكين والطموح وتحقيق الازدهار، في ظلّ قيادة حكيمة أولت اهتمامًا في تطوير وتنمية المواطن السعودي وتحقيق رفاهيته وأمنه، ومواصلة رحلة البناء والنمو في ظل رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها في بناء وطن طموح ومزدهر يحلم ويحقق.