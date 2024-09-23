محافظ محايل: اليومٌ الوطني واقعٌ مزهر ومستقبل مشرق لوطن أساسه القوة والتمكين

رفع محافظُ محايل محمد بن فلاح القرقاح، باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة ومراكزها، أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ94 لهذه البلاد الغالية.
وقال "القرقاح": إن هذه المناسبة تجسّد واقعًا مزهرًا ومستقبلًا مشرقًا لوطن عظيم أساسه القوة والتمكين والطموح وتحقيق الازدهار، في ظلّ قيادة حكيمة أولت اهتمامًا في تطوير وتنمية المواطن السعودي وتحقيق رفاهيته وأمنه، ومواصلة رحلة البناء والنمو في ظل رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها في بناء وطن طموح ومزدهر يحلم ويحقق.
وأضاف "القرقاح": بلادنا تعيش اليوم نجاحًا على كافة الأصعدة بفضل استثمارها الأمثل في أبنائها، وتوفير جميع سبل التمكين لهم؛ مما ساهم في بناء وطن متماسك، تتسارع فيه الخطى نحو النهوض على كافة الأصعدة، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي؛ لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة.
ودعا محافظُ محايل اللهَ تعالى أنْ يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة على وطننا الغالي بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظلّ قيادتنا الرشيدة.