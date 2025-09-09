تعليم جدة يناقش مؤشرات الأداء ويطرح حلولًا تطويرية لتحقيق مستهدفات الرؤية

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم، جلسة مراجعة الأداء الدورية التي نظمتها إدارة التطوير والتحول ممثلة في قسم قياس الأداء المؤسسي، بحضور المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، والمساعدين للشؤون التعليمية والخدمات، إلى جانب مديري ومديرات الإدارات والأقسام والوحدات التنظيمية وسفراء الأداء.
واستعرضت الجلسة تقارير شاملة لمؤشرات الأداء، وناقشت الخطة التكاملية والبرامج المساندة وأبرز التحديات التي تواجه الإدارات، مع طرح حلول تطويرية عملية تضمن تحسين مستوى الإنجاز ورفع كفاءة العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وزارة التعليم.
واختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون المؤسسي ودعم المبادرات النوعية.
وأكدت منال اللهيبي في كلمتها أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لإعطاء قراءة دقيقة لمستوى الإنجاز في مختلف المؤشرات، والوقوف على ما تحقق من نتائج، بما يدفع نحو مضاعفة الجهود عبر خطط واضحة للدعم والمساندة في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للتعليم بجدة ماضية في ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد، مقدمة شكرها وتقديرها لجميع المشاركين والمشاركات على التفاعل الإيجابي، ومتطلعة إلى استمرار الجهود التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.