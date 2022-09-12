أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، عدداً من مشاريع رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية (الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء) وذلك من خلال تنفيذ برامج ميدانية لصيانة الطبقة الإسفلتية وإعادة تأهيلها، وإصلاح الهبوطات والتشققات والأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة والأمطار وغيرها، وتأتي هذه البرامج ضمن برنامج شامل لصيانة المرافق والخدمات البلدية ورفع كفاءتها، وتعزيز ديمومة الأداء.
وأوضحت أمانة الطائف، أن الفرق الميدانية أنجزت خلال الشهر المنصرم أكثر من 1350 مهمة عمل نفذتها 40 فرقة ميدانية في 300 شارع رئيسي وفرعي، وذلك لصيانة شبكة الطرق ودعم سلاسة وسلامة الحركة المرورية بالمدينة، مع مراعاة المواقع ذات الارتياد المتزايد والكثافة السكانية، مشيراً إلى أن برامج الصيانة تأتي تعزيزاً لجهود تحسين المشهد الحضري.
وبينت الأمانة أنها خصصت برامج لصيانة الطبقات الإسفلتية بالجسور والأنفاق وصيانة فتحات عبارات تصريف المياه، وتعزيز وسائل السلامة وإعادة طلاء محددات المسارات والشواخص الأرضية، بالإضافة إلى صيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية.