أمانة الطائف تنفذ برنامجاً لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع، عدداً من مشاريع رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية (الرئيسة والفرعية وشوارع الأحياء) وذلك من خلال تنفيذ برامج ميدانية لصيانة الطبقة الإسفلتية وإعادة تأهيلها، وإصلاح الهبوطات والتشققات والأضرار الناجمة عن الأحمال الزائدة والأمطار وغيرها، وتأتي هذه البرامج ضمن برنامج شامل لصيانة المرافق والخدمات البلدية ورفع كفاءتها، وتعزيز ديمومة الأداء.